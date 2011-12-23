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债券 | 2011年 12月 23日 星期五 15:26 BJT

〔欧元债市〕德债期货低开,因美国利好的数据提振风险资产

路透伦敦12月23日电---德国政府公债周五低开,美国上日公布的乐观经济数据提振风险资产.不过由於欧元区债务危机近期仍无望得到解决,风险资产此波涨势可能只是暂时性的.

市况在圣诞节前的最後一个交易日料交投淡静,并将持续至1月,并会放大价格波动.3月德债期货成交量周四跌至仅有25.6万口,约为平时水平的三分之一.

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