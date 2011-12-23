〔中国票据市场〕转贴利率窄幅整理,年末渐近下周交投或更趋清淡

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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路透上海12月23日电---中国票据市场转贴利率周五继续盘整.商业银行的信贷规模调整已近尾声,不少银行已经在准备年底结算,票据成交日渐稀少,转贴利率继续窄幅波动.
交易员并表示,今年可交易天数已所剩无几,即使偶有银行前来询价,也大多为明年交易准备,预计下周转贴利率还将维持整理,而成交可能更加清淡.
"今年就剩下一周时间了,现在联系票据业务,想年内成交也来不及了."上海一银行交易员称,"询价主要为明年做准备."
他并预计,由於大部分银行已经暂停票据业务,而市场出票量也相对不大,市场目前基本处於均衡状态,如果没有大的政策面变动,预计年内转贴利率将维持在目前水平.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
------------------------------------------------------
今日 8.3822/7.9944 8.6818/8.2969 9.9200/9.2060
上日 8.4106/7.9944 8.7154/8.3253 9.9200/9.2060
------------------------------------------------------
变动 -2.84bp/0bp -3.36bp/-2.84bp 0bp/0bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价续跌**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.1977%,较上日的6.2030%略降.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.2112/3.1552 3.2712/3.2180
上日 3.2011/3.1411 3.2601/3.2083
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r