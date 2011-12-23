〔中国票据市场〕转贴利率窄幅整理,年末渐近下周交投或更趋清淡

路透上海12月23日电---中国票据市场转贴利率周五继续盘整.商业银行的信贷规模调整已近尾声,不少银行已经在准备年底结算,票据成交日渐稀少,转贴利率继续窄幅波动.

交易员并表示,今年可交易天数已所剩无几,即使偶有银行前来询价,也大多为明年交易准备,预计下周转贴利率还将维持整理,而成交可能更加清淡.

"今年就剩下一周时间了,现在联系票据业务,想年内成交也来不及了."上海一银行交易员称,"询价主要为明年做准备."

他并预计,由於大部分银行已经暂停票据业务,而市场出票量也相对不大,市场目前基本处於均衡状态,如果没有大的政策面变动,预计年内转贴利率将维持在目前水平.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.3822/7.9944 8.6818/8.2969 9.9200/9.2060

上日 8.4106/7.9944 8.7154/8.3253 9.9200/9.2060

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变动 -2.84bp/0bp -3.36bp/-2.84bp 0bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价续跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.1977%,较上日的6.2030%略降.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.2112/3.1552 3.2712/3.2180

上日 3.2011/3.1411 3.2601/3.2083

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴

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