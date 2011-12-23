〔中国经济〕明年将清理银行不合理收费和附加贷款条件等问题--发改委

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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路透北京12月23日电---中国国家发改委周五表示,明年将组织开展商业银行收费专项检查,清理不合理收费和附加贷款条件等问题,切实降低企业实际融资成本.
中新社报导援引发改委副主任彭森称,今年各类银行在贷款过程中都不同程度地存在乱收费问题.价格主管部门将在明年重点对银行贷款过程中捆绑收费、强制收费、只收费不服务等问题进行清理.
此外,还要严厉查处继续收取国家明令禁止的收费项目、提高标准收取电子汇划费、违规收取各类文本合同的工本费等问题,切实降低企业实际融资成本.
今年8月,针对银行违规收费现象,发改委分别向中信银行(601998.SS)(0998.HK)、兴业银行(601166.SS)和中国邮政储蓄银行三家总行开出罚单,以惩戒这三家银行擅自推迟取消人民币个人账户密码挂失费时间的行为.[ID:nCN1908655]
彭森并表示,明年将重点加强对电煤、药品价格和银行、医疗、教育等服务收费的监督检查.
发改委称,明年还将进一步推进反价格垄断执法,依法查处排除和限制竞争的价格垄断行为,维护市场竞争格局.
发改委此前已对中国第二大电信运营商中国联通(0762.HK)与较小的竞争对手中国电信(0728.HK)展开反垄断调查.(完)
--发稿 苏丹; 审校 曾祥进
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r