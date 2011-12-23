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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 15:58 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元走坚,美元/日圆脱离三周高位

0739GMT--欧元兑美元EUR=小涨,报1.3085美元,守在11个月低位上方,据传亚洲央行的卖单挂在1.3100美元.

多数投资者仍希望在反弹行情中抛售欧元,以及对空头仓位锁定获利.

美元兑日圆JPY=微跌0.1%,但日内稍早曾勉力升至三周高位78.23日圆.受今日东京休市影响,此间交投极度清淡.

数位交易员称,78.25-30上方挂有卖单.

美元指数.DXY下跌0.23%至79.783.(完)

--编译 兰秀娟;审校 艾茂林

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