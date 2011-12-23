〔欧洲政经〕OECD首席经济学家称,欧元区拆夥是极为不利的事--报载

中国债市：假日因素致1月托管量仅增590亿，保险机构鹤立鸡群--中债登
路透上海2月6日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。
路透米兰12月23日电---经济合作暨发展组织(OECD)首席经济学家帕多安(Pier Carlo Padoan)周五表示,欧元区分裂是极为不利的事,而就算是对希腊这样的国家而言,离开欧元的成本将远高於利益.
"这将造成债务水准升高,从而引发衰退."帕多安在意大利报纸Il Mondo上表示.
帕多安称,难以想像成员国减少後欧元能够长久存续.
"到了那个时候,离心分化的机制可能会浮现,到最後这有可能让欧元成为历史."
帕多安指出,欧洲有放宽货币政策的空间.
"应当谨记的是,就通胀而言,2012年并未有通胀的实质威胁."
帕多安表示,他认为意大利总理蒙堤领导的技术型官员所提出的节约支出计画是积极的.
"可能还有些需要完成的工作,特别是在经济成长方面."他说道.(完)
--编译 张明钧;审校 田建华
路透上海2月6日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3