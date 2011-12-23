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货币新闻 | 2011年 12月 23日 星期五 16:09 BJT

〔俄罗斯央行〕下调再融资利率并上调存款利率,维持一日回购利率不变

路透莫斯科12月23日电---周五俄罗斯央行下调再融资利率并上调存款利率,但维持一日回购利率不变,称这是"中性"的货币政策.

俄罗斯央行将主要是象征意义的再融资利率下调25个基点至8.00%,并上调存款利率25个基点至4.00%.此举出乎市场意外.

不过在市场流动性紧张情况下,该央行维持重要的一日回购利率在5.25%不变.

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