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市场报道 | 2011年 12月 23日 星期五 15:54 BJT

《外汇动态》期权将左右欧元/美元近期走势,区间波动格局料持续到年末

0743GMT---圣诞假期影响下的市场交投迟滞,因此欧元/美元EUR=的近期走势将继续受到期权的主导.场中充满了gamma期权,并且针对行权价在1.3000-1.3100的期权有大量对冲操作,料将令欧元今日限於区间波动,并且这种走势料将一直持续到年末.(完)

--编译 高琦; 审校 吴云凌

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