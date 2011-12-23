〔国际油市〕亚洲燃料油即期价差上涨,受偏多点价兴趣提振

路透新加坡12月23日电---亚洲燃料油即期市场周五走强,圣诞假期前偏多的点价兴趣,推高最即期的三个月跨月价差和现货价差.

180-cst和380-cst燃料油即期1月/2月合约和2月/3月合约,至少上涨1美元,分别至每吨12.00和8.00美元上方.

"今天的流动性很少,因此容易对市场产生影响,"一名交易员表示.

个别合约成交量较为一般,低於10万吨,多数投资者随着圣诞节日气氛的到来开始退场.

现货交易窗口也没有成交,尽管1月船货在每吨11.50美元上方买盘强劲,推高380-cst燃料油现货价差.

至0430GMT亚洲收盘时,1月/2月价差上涨1.25美元,每吨逆价差12.50美元.有6万吨船货在12.25-12.75美元之间成交,低於上日的9万吨.0530GMT,最新买卖报价为12.75/13.00美元.

1月燃料油裂解价差走阔0.13美元至3.75美元,而2月燃料油裂解价差缩窄0.28美元,每桶较迪拜原油贴水4.91美元.

180-cst和380-cst品级燃料油分别上涨2.30美元和0.53美元,至每吨670.80和661.40美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 670.60 671.00 670.80 668.50 2.30 0.34

现货380CST燃料油 FO380-SIN 661.20 661.60 661.40 660.88 0.53 0.08

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 682.00 684.00 683.00 683.00 0.00 0.00

380CST船用燃料油升水 20.80 22.40 21.60 22.13 -0.53

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF10.75 11.00 10.88 9.00 1.88 20.83

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF12.50 12.75 12.63 12.00 0.63 5.21 (完)