〔国际油市〕亚洲燃料油即期价差上涨,受偏多点价兴趣提振

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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路透新加坡12月23日电---亚洲燃料油即期市场周五走强,圣诞假期前偏多的点价兴趣,推高最即期的三个月跨月价差和现货价差.
180-cst和380-cst燃料油即期1月/2月合约和2月/3月合约,至少上涨1美元,分别至每吨12.00和8.00美元上方.
"今天的流动性很少,因此容易对市场产生影响,"一名交易员表示.
个别合约成交量较为一般,低於10万吨,多数投资者随着圣诞节日气氛的到来开始退场.
现货交易窗口也没有成交,尽管1月船货在每吨11.50美元上方买盘强劲,推高380-cst燃料油现货价差.
至0430GMT亚洲收盘时,1月/2月价差上涨1.25美元,每吨逆价差12.50美元.有6万吨船货在12.25-12.75美元之间成交,低於上日的9万吨.0530GMT,最新买卖报价为12.75/13.00美元.
1月燃料油裂解价差走阔0.13美元至3.75美元,而2月燃料油裂解价差缩窄0.28美元,每桶较迪拜原油贴水4.91美元.
180-cst和380-cst品级燃料油分别上涨2.30美元和0.53美元,至每吨670.80和661.40美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 670.60 671.00 670.80 668.50 2.30 0.34
现货380CST燃料油 FO380-SIN 661.20 661.60 661.40 660.88 0.53 0.08
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 682.00 684.00 683.00 683.00 0.00 0.00
380CST船用燃料油升水 20.80 22.40 21.60 22.13 -0.53
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF10.75 11.00 10.88 9.00 1.88 20.83
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF12.50 12.75 12.63 12.00 0.63 5.21 (完)
--编译 李春喜;审校 蔡美珍
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r