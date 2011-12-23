《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月23日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *阿拉尔统众 12 12 9 12/28簿记建档 建设银行 AA 12/29 12/30 国资公司 ============================================================================================= 中文传媒 4 1 12 12/27簿记建档 招商银行 AA 12/29 12/30 ( 600373.SS ) ============================================================================================= 甘肃公路航空 20 20 12 12/27簿记建档 建设银行 AA+ 12/28 12/29 旅游投资集团 浙商银行 ============================================================================================= 广东广晟资产 30 5 6 12/27簿记建档 光大银行 AAA 12/28 12/29 ============================================================================================= 杭汽轮集团 5 12 12/27簿记建档 南京银行 AA 12/28 12/29 ============================================================================================= 中炬高新 7.5 3 12 12/27簿记建档 光大银行 AA- 12/28 12/29 ( 600872.SS ) ============================================================================================= 京能热电 6 3 12 12/28簿记建档 工商银行 AA 12/29 12/30 ( 600578.SS ) ============================================================================================= 山西国际电力 15 6 12 12/28簿记建档 光大银行 AA+ 12/30 12/31 ============================================================================================= 华联综超 5 5 12 12/28簿记建档 北京银行 AA 12/29 12/30 ( 600361.SS ) (一年定存基准,半年付息) 招商银行 ============================================================================================= 多氟多 5 2 12 12/29簿记建档 招商银行 A+ 12/30 12/31 ( 002407.SZ ) ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 贵州盘江 20 10 3 12/27簿记建档 工商银行 AA 12/28 12/29 投资集团 ============================================================================================= 河北国资 10 5 5 12/27簿记建档 民生银行 AA 12/28 12/29 控股公司 ============================================================================================= 淮南矿业集团 35 35 5 12/28簿记建档 民生银行 AAA 12/29 12/30 建设银行 ============================================================================================== 厦门港务集团 4 4 3 12/28簿记建档 光大银行 AA 12/29 12/30 ============================================================================================= 粤电集团 30 30 5 12/28簿记建档 工商银行 AAA 12/29 12/30 农业银行 ============================================================================================= 华鲁控股 18 18 5 12/29簿记建档 民生银行 AA+ 12/30 12/31 ============================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 边竞; 审校 曲伟治 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2011年已发行金融债一览表》