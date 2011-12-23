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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 17:35 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月23日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

 发行人    注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
            (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)
============================================================================================= 
无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        承销商    主体评级   起息日  上市日
              (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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*阿拉尔统众     12       12        9   12/28簿记建档  建设银行     AA       12/29    12/30
国资公司
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中文传媒         4        1       12   12/27簿记建档  招商银行     AA       12/29    12/30
(600373.SS)                                           
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甘肃公路航空    20       20       12   12/27簿记建档  建设银行     AA+      12/28    12/29
旅游投资集团                                          浙商银行
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广东广晟资产    30        5        6   12/27簿记建档  光大银行     AAA      12/28    12/29
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杭汽轮集团                5       12   12/27簿记建档  南京银行     AA       12/28    12/29
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中炬高新         7.5      3       12   12/27簿记建档  光大银行     AA-      12/28    12/29
(600872.SS)
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京能热电         6        3       12   12/28簿记建档  工商银行     AA       12/29    12/30
(600578.SS)                                           
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山西国际电力    15        6       12   12/28簿记建档  光大银行     AA+      12/30    12/31                               
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华联综超         5        5       12   12/28簿记建档  北京银行     AA       12/29    12/30 
(600361.SS)            (一年定存基准,半年付息)        招商银行
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多氟多           5        2       12   12/29簿记建档  招商银行     A+       12/30    12/31
(002407.SZ)
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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贵州盘江        20       10       3   12/27簿记建档   工商银行      AA      12/28     12/29
投资集团                                           
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河北国资        10        5       5   12/27簿记建档   民生银行      AA      12/28     12/29
控股公司
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淮南矿业集团   35        35       5   12/28簿记建档    民生银行     AAA     12/29     12/30 
                                                       建设银行
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厦门港务集团    4         4       3   12/28簿记建档    光大银行      AA     12/29     12/30 
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粤电集团       30        30       5   12/28簿记建档    工商银行     AAA     12/29     12/30 
                                                       农业银行
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华鲁控股       18        18       5   12/29簿记建档    民生银行     AA+     12/30     12/31 
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
 
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具): 
 
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日 
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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无
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   注:*代表新增.(完)

  --整理 边竞; 审校 曲伟治

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2011年已发行金融债一览表》

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