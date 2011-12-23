〔新债招标〕北京国资经营中心五年期企业债中标利率5.0%,10年期5.4%

路透上海12月23日电---中国北京国有资本经营管理中心周五公告称,其招标发行的五年期固息企业债最终中标利率为5.00%,10年期品种为5.40%.

刊登在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)的公告并显示,五年期品种发行量为40亿元人民币,10年期为60亿元.投标倍数分别是2.11倍和1.93倍.

中信建投证券、瑞银证券、中银国际证券和中信证券(600030.SS)(6030.HK)是该期债的联席主承销商,发行人主体和本期债信用评级均为AAA.12月26日-27日为分销期,缴款截止时间为27日12:00.

北京国有资本经营管理中心是以国有资本经营和国有股权管理为重点,以国有资本的证券化和价值最大化为目标的投融资主体.下属子公司包括首钢总公司、北京能源投资(集团)、北京首都公路发展集团、北京汽车集团等多家大型企业.

截至2010年12月31日,北京国资经审计的资产总额为9,349.90亿元,所有者权益3,300.94亿元.2010年实现营业总收入4,464.79亿元,实现归属於母公司所有者的净利润93.14亿元.(完)