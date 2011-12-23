〔新债招标〕北京国资经营中心五年期企业债中标利率5.0%,10年期5.4%

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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路透上海12月23日电---中国北京国有资本经营管理中心周五公告称,其招标发行的五年期固息企业债最终中标利率为5.00%,10年期品种为5.40%.
刊登在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)的公告并显示,五年期品种发行量为40亿元人民币,10年期为60亿元.投标倍数分别是2.11倍和1.93倍.
中信建投证券、瑞银证券、中银国际证券和中信证券(600030.SS)(6030.HK)是该期债的联席主承销商,发行人主体和本期债信用评级均为AAA.12月26日-27日为分销期,缴款截止时间为27日12:00.
北京国有资本经营管理中心是以国有资本经营和国有股权管理为重点,以国有资本的证券化和价值最大化为目标的投融资主体.下属子公司包括首钢总公司、北京能源投资(集团)、北京首都公路发展集团、北京汽车集团等多家大型企业.
截至2010年12月31日,北京国资经审计的资产总额为9,349.90亿元,所有者权益3,300.94亿元.2010年实现营业总收入4,464.79亿元,实现归属於母公司所有者的净利润93.14亿元.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r