〔中国债市〕流动性缓和短券收益率略跌,年底前料市场波澜不惊

路透上海12月23日电---中国银行间债市周五短期利率债收益率略跌,因偏紧的资金面有所缓和,不过中长期品种收益率仍变动有限,信用债表现亦较为平稳.

交易员并指出,今年仅剩最後一个交易周,机构交易热情可能会进一步减弱,只要政策面保持稳定,债市走势料仍波澜不惊.

"(短券)收益率小幅下降,流动性比昨天好点了,一年央票下来2-3个点."上海一银行交易员称.

上海一券商交易员则表示,因为跨年的资金仍走俏,估计下周机构的主要精力还将围绕资金交易展开,现券走势或将更趋清淡,只有部分流动性偏紧的机构,可能出一些短券补充流动性,但对市场整体稳定的格局应不会构成太大影响.

他并认为,最近信用事件的再次曝出,令投资者对信用债的看法更趋谨慎,此前还有一定需求的AA+级品种亦开始遇冷,现在只有部分资质较好、期限偏长的个券才能获得一些关注.

时隔一个季度,联合资信发布跟踪评级报告,再次下调山东海龙(000677.SZ)的主体和短融债项评级,因公司基本面进一步恶化,目前已陷入资不抵债的困境.

受该事件影响,与其设有联营公司的新农开发(600359.SS)经营业绩亦面临重大调整.中诚信国际信用评级有限责任公司周二发布公告,将新农开发列入可能降级的信用评级观察名单.

剩余期限约0.73年的国债110020券最新报价收益率CN110020=CFXM为2.4500%/2.3801%,上日尾盘则为2.4801%/2.4300%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.9415 3.7359

上日 2.9401 3.7678

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5108/3.4508

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6421/2.5621

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5972/3.5272(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 边竞; 审校 曾祥进

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>