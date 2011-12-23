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市场报道 | 2011年 12月 23日 星期五 17:03 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦12月23日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:卖家再次对昨日盘中涨势作出反应,但是未能引发冲破1.2983美元的跌势.今日盘初保持原地不动是明智做法,但要加倍留意1.2983/1.3175的水准--以防万一.

英镑/美元:上影线显示买家对1.57美元区域高端的阻力位作出反应,但需要低於1.5650美元方能激励动机,考虑下探1.5580.若升破1.5787美元,後市目标位在1.5860/90.

澳元/美元:自近期低位上涨的走势似乎并非突如其来.很像是1.0220/1.0051跌势修正走势的延续,又或者可能是五浪趋势的结束,但这不太符合正在形成的大空头三角形.可关注的首道下档位在1.0125,若跌破1.0108/1.0095美元将很可能扩大跌势至1.0051.(完)

--编译 白云;审校 蔡美珍

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