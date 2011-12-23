《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

澳元/美元:自近期低位上涨的走势似乎并非突如其来.很像是1.0220/1.0051跌势修正走势的延续,又或者可能是五浪趋势的结束,但这不太符合正在形成的大空头三角形.可关注的首道下档位在1.0125,若跌破1.0108/1.0095美元将很可能扩大跌势至1.0051.(完)