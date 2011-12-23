《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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路透伦敦12月23日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:卖家再次对昨日盘中涨势作出反应,但是未能引发冲破1.2983美元的跌势.今日盘初保持原地不动是明智做法,但要加倍留意1.2983/1.3175的水准--以防万一.
英镑/美元:上影线显示买家对1.57美元区域高端的阻力位作出反应,但需要低於1.5650美元方能激励动机,考虑下探1.5580.若升破1.5787美元,後市目标位在1.5860/90.
澳元/美元:自近期低位上涨的走势似乎并非突如其来.很像是1.0220/1.0051跌势修正走势的延续,又或者可能是五浪趋势的结束,但这不太符合正在形成的大空头三角形.可关注的首道下档位在1.0125,若跌破1.0108/1.0095美元将很可能扩大跌势至1.0051.(完)
--编译 白云;审校 蔡美珍
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r