〔中国债市〕交易所信用债走势持稳,山东海龙评级下调累及低评级品种

路透上海12月23日电---中国证券交易所市场信用债本周走势大体持稳.低评级品种受山东海龙评级再遭下调影响,收益率有所上行,但因为其整体交投并不活跃,所以价格波动亦不是很明显.

华中一券商交易员称,这已经是山东海龙第二次被降级.今年以来,市场对於信用风险始终保持着高度的警惕,所以没有觉得很意外.

"整体经济形势就摆在那里,低评级债的信用利差还会保持高位."他说.

联合资信周一发布跟踪评级报告,再次下调山东海龙(000677.SZ)的主体和短融债项评级,因公司基本面进一步恶化,且目前已陷入资不抵债的困境.随後,与其设有联营公司的新农开发(600359.SS)也被列入了可能降级的信用评级观察名单.

中国大型投行--中金公司最新信用策略周报指出,随着企业盈利能力的逐步恶化,预计明年负面评级行动次数将进一步增多,信用资质在同评级中不占优或行业景气明显恶化的个券将面临评级下调带来的估值风险.[ID:nCN1292758]

以下是沪、深交易所主要债券指数情况:

证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低

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上证企业债指数.SSECBI 147.6450 +0.2530 147.6471 147.2405

上证公司债指数.SSEEBI 131.0818 +0.2825 131.0956 130.8010

上证分离债指数.SSEDCBI 131.3157 +0.2527 131.8971 131.0167

上证国债指数.SSEBI 131.2234 +0.1262 131.2319 131.0893

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深证企债指数.SZCBI 124.5830 +0.0530 124.6260 124.3080

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