〔国际油市〕亚洲航煤较柴油升水转至负区间,因航煤需求低迷

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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路透新加坡12月23日电---亚洲近月1月航煤较柴油升水周五转至负区间,创下一周来最低,因航煤市场下滑,而柴油需求改善.
在亚洲收盘时,1月航煤较柴油升水下跌0.27美元至负0.02美元,2月航煤较柴油升水则下跌0.23美元至每桶0.83美元.
贸易商表示,航煤较柴油升水的持续下跌是因为欧洲的需求持续低迷且日本的库存高企.
不过知情人士透露,随着天气的转冷,日本东部的煤油需求上升.
该消息人士称:"东部地区天气变冷,但日本西部还不算太冷."
贸易商表示,这抑制了日本的航煤出口,使得现货出口价格预计将高於市场价.
圣诞节假日即将到来,周五实货市场的交投依旧清淡,仅有15万桶高硫柴油换手.
1月柴油裂解价差上涨0.16美元至每桶17.60美元.
1月航煤理解价差下跌0.11美元至每桶17.58美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 121.98 122.38 122.18 122.04 0.14 0.11
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 123.23 123.63 123.43 123.04 0.39 0.32
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 124.13 124.53 124.33 123.94 0.39 0.31
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 125.03 125.43 125.23 124.84 0.39 0.31
1月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 122.81 122.40 0.41 0.33
2月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 122.13 121.75 0.38 0.31 (完)
--编译 王洋;审校 田建华
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r