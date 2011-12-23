版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 16:20 BJT

〔国际油市〕亚洲航煤较柴油升水转至负区间,因航煤需求低迷

路透新加坡12月23日电---亚洲近月1月航煤较柴油升水周五转至负区间,创下一周来最低,因航煤市场下滑,而柴油需求改善.

在亚洲收盘时,1月航煤较柴油升水下跌0.27美元至负0.02美元,2月航煤较柴油升水则下跌0.23美元至每桶0.83美元.

贸易商表示,航煤较柴油升水的持续下跌是因为欧洲的需求持续低迷且日本的库存高企.

不过知情人士透露,随着天气的转冷,日本东部的煤油需求上升.

该消息人士称:"东部地区天气变冷,但日本西部还不算太冷."

贸易商表示,这抑制了日本的航煤出口,使得现货出口价格预计将高於市场价.

圣诞节假日即将到来,周五实货市场的交投依旧清淡,仅有15万桶高硫柴油换手.

1月柴油裂解价差上涨0.16美元至每桶17.60美元.

1月航煤理解价差下跌0.11美元至每桶17.58美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 121.98 122.38 122.18 122.04 0.14 0.11

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 123.23 123.63 123.43 123.04 0.39 0.32

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 124.13 124.53 124.33 123.94 0.39 0.31

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 125.03 125.43 125.23 124.84 0.39 0.31

1月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 122.81 122.40 0.41 0.33

2月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 122.13 121.75 0.38 0.31 (完)

--编译 王洋;审校 田建华

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐