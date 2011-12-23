〔中国新股〕新华网拟在上海证交所IPO,中金公司担任承销商--消息(更新版)

(新增更多背景)

* 新华网拟在上证所IPO

* 中金公司担任承销商

* 融资规模预估或在10亿左右

路透北京12月23日电---顺应中国政府对文化产业扶持的政策东风,未来该产业相关企业上市或成为中国资本市场又一道风景.据两位消息人士周五透露,新华网(www.xinhuanet.com)拟在上海证券交易所IPO(首次公开发行),中金公司担任该项目承销商.

上述不具名消息人士表示,新华网的具体发行时间尚没有确定.不过其中一位人士透露,新华网的IPO融资规模预估可能在10亿人民币左右.

"大概发10来亿."他说.

路透暂未能联络到新华网对此置评.

中国中央宣传部副部长孙志军去年曾透露,新华网A股上市计划已获中宣部批准.此外,人民网、央视网、千龙网、北方网、东方网、大众网、浙江在线、华声在线、四川在线共十家官媒网站将登陆A股.[ID:nCN1271513]

企业在A股发行上市需要先得到中国证监会的批准.

国务院2009年7月通过《文化产业振兴规划》,指出要降低准入门槛,积极吸收社会资本和外资进入政策允许的文化产业领域.

证监会近日再次重申,要更加自觉、主动、全面地发挥资本市场在文化资源配置中的积极作用.支持符合条件的文化企业发行上市,鼓励文化类上市公司进行并购重组,稳步扩大文化企业债券市场融资水平.[ID:nCN1163322]

目前国内文化企业上市公司主要以传媒、出版类为主.较早主板上市的公司包括中视传媒(600088.SS)、歌华有线(600037.SS)等,深圳中小板和创业版则分别上市了奥飞动漫002292SZ、华谊兄弟(300027.SZ)等影视类公司.(完)