〔中国新股〕新华网拟在上海证交所IPO,中金公司担任承销商--消息(更新版)

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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(新增更多背景)
* 新华网拟在上证所IPO
* 中金公司担任承销商
* 融资规模预估或在10亿左右
路透北京12月23日电---顺应中国政府对文化产业扶持的政策东风,未来该产业相关企业上市或成为中国资本市场又一道风景.据两位消息人士周五透露,新华网(www.xinhuanet.com)拟在上海证券交易所IPO(首次公开发行),中金公司担任该项目承销商.
上述不具名消息人士表示,新华网的具体发行时间尚没有确定.不过其中一位人士透露,新华网的IPO融资规模预估可能在10亿人民币左右.
"大概发10来亿."他说.
路透暂未能联络到新华网对此置评.
中国中央宣传部副部长孙志军去年曾透露,新华网A股上市计划已获中宣部批准.此外,人民网、央视网、千龙网、北方网、东方网、大众网、浙江在线、华声在线、四川在线共十家官媒网站将登陆A股.[ID:nCN1271513]
企业在A股发行上市需要先得到中国证监会的批准.
国务院2009年7月通过《文化产业振兴规划》,指出要降低准入门槛,积极吸收社会资本和外资进入政策允许的文化产业领域.
证监会近日再次重申,要更加自觉、主动、全面地发挥资本市场在文化资源配置中的积极作用.支持符合条件的文化企业发行上市,鼓励文化类上市公司进行并购重组,稳步扩大文化企业债券市场融资水平.[ID:nCN1163322]
目前国内文化企业上市公司主要以传媒、出版类为主.较早主板上市的公司包括中视传媒(600088.SS)、歌华有线(600037.SS)等,深圳中小板和创业版则分别上市了奥飞动漫002292SZ、华谊兄弟(300027.SZ)等影视类公司.(完)
--发稿 北京中文新闻部
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r