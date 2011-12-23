〔国际油市〕亚洲石脑油价格延续涨势,跨月价差持坚於七个半月高位

路透新加坡12月23日电---亚洲石脑油价格周价格周五延续涨势,本周收於约两个半月高位,实货跨月价差守在每吨10美元上方的七个半月高位,因供给吃紧且石化产品需求改善.

贸易商表示,台湾和日本的裂解装置产能利用率下调,已导致石化产品供给趋紧,这反过来支撑利润率.

一位业内消息人士称:"当前乙烯和丁二烯价格走强,尤其是丁二烯,过去1-2个月其曾跌至非常低的水准."

"目前可能是重建库存的好时机,因价格较低.我们认为明年初丁二烯的供给可能会由於装置维护而有所吃紧,这也可能会刺激买家,尤其是中国的买家囤货."

此前中国石化产品需求低迷,是石脑油需求低迷的一个主要原因.

海湾地区减少石脑油供给也加重了看涨情绪.

日本公开规格2月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨4.50美元,至每吨926.75美元,为10月17日以来最高.

2月上半月石脑油裂解价差上涨2.02美元至每吨113.53美元.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF下跌0.60美元至三日低点每桶12.43美元.

汽油裂解价差下跌0.43美元至4.67美元.

油品 价格 上日价格 变动

2012年2月石脑油NAF-1H-TYO 926.25/927.25 922.25 +4.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 100.62/100.72 100.17 +0.50

97号现货汽油GL97-SIN 117.00/117.10 117.10 -0.05

95号现货汽油GL95-SIN 115.30/115.40 115.40 -0.05

92号现货汽油GL92-SIN 113.05/113.15 113.20 -0.10

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 12.38/12.48 13.03 -0.60 (完)