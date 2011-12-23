〔国际油市〕亚洲石脑油价格延续涨势,跨月价差持坚於七个半月高位

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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路透新加坡12月23日电---亚洲石脑油价格周价格周五延续涨势,本周收於约两个半月高位,实货跨月价差守在每吨10美元上方的七个半月高位,因供给吃紧且石化产品需求改善.
贸易商表示,台湾和日本的裂解装置产能利用率下调,已导致石化产品供给趋紧,这反过来支撑利润率.
一位业内消息人士称:"当前乙烯和丁二烯价格走强,尤其是丁二烯,过去1-2个月其曾跌至非常低的水准."
"目前可能是重建库存的好时机,因价格较低.我们认为明年初丁二烯的供给可能会由於装置维护而有所吃紧,这也可能会刺激买家,尤其是中国的买家囤货."
此前中国石化产品需求低迷,是石脑油需求低迷的一个主要原因.
海湾地区减少石脑油供给也加重了看涨情绪.
日本公开规格2月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨4.50美元,至每吨926.75美元,为10月17日以来最高.
2月上半月石脑油裂解价差上涨2.02美元至每吨113.53美元.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF下跌0.60美元至三日低点每桶12.43美元.
汽油裂解价差下跌0.43美元至4.67美元.
油品 价格 上日价格 变动
2012年2月石脑油NAF-1H-TYO 926.25/927.25 922.25 +4.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 100.62/100.72 100.17 +0.50
97号现货汽油GL97-SIN 117.00/117.10 117.10 -0.05
95号现货汽油GL95-SIN 115.30/115.40 115.40 -0.05
92号现货汽油GL92-SIN 113.05/113.15 113.20 -0.10
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 12.38/12.48 13.03 -0.60 (完)
--编译 王洋; 审校 田建华
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r