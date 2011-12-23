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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 17:08 BJT

〔中港股市〕双双收涨,受美国乐观经济数据提振

路透香港12月23日电---香港股市周五收高,以涨势结束本年最後一个全周交易,因美国经济趋强迹象激励更多投资人买进,但整体成交仍然偏低.[ID:nCH0091589]

恒生指数.HSI收高1.3%,本周共上涨1.9%.恒生国企指数.HSCE收高1.9%,表现优於大盘.

中国股市沪综指.SSEC收报2,204.784点,涨18.487点,或0.85%,本周该股指则连续第七周收跌,累计跌幅为0.9%.今日A股成交额萎缩至433亿元人民币,昨日为478亿元.[ID:nCH0091589]

香港投资者追随美股涨势.美国股市周四收涨,推动标普500指数接近年内平盘,因美国一周初请失业金人数再次下降,直指劳工市场进一步改善.[.NCN]

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