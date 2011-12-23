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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 17:08 BJT

〔新债招标〕中国国家电网100亿元一年短融,票面利率4.88%--路透数据

路透上海12月23日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国国家电网公司周五簿记建档发行的
100亿元人民币一年期短期融资券,票面利率为4.88%.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限   票面利率    承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
  =========================================================================================
  国家电网     100       100     12     4.88%      国开行       AAA     12/26      12/27
                                                   中信证券
  =========================================================================================(完)

  --发稿 冉莹; 审校 张喜良

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