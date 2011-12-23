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市场报道 | 2011年 12月 23日 星期五 17:20 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑欧元涨势暂停,然欧债担忧料使英镑重拾涨势

路透伦敦12月23日电---英镑兑欧元的涨势周五暂停,因冒险意愿改善,投资者削减卖出欧元的押注.不过分析师预计,若市场再次浮现围绕欧债危机的悲观情绪,英镑将恢复涨势.

英镑兑美元亦受到支撑,因上日公布的数据显示美国经济正在改善,激励投资者买入风险资产.

市场人士称,由於假期交易日缩短,英镑走势非常淡静.英国市场将在1230GMT收市.

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