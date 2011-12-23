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债券 | 2011年 12月 23日 星期五 17:43 BJT

〔表格〕英国11月抵押贷款批准宗数较去年同期增加16%--BBA

路透伦敦12月23日电---英国银行业者协会(BBA)周五公布的数据显示,11月经季节调整的抵押贷款批准宗数较上年同期增加16%,达到34,738件.

11月抵押贷款净额仅增长3.17亿英镑,创纪录低点.

11月 10月 2010年11月

经季节调整净抵押贷款 +0.317 +0.825 +1.350

(单位10亿英镑)

11月 10月 2010年11月

各类贷款批准数

购房 34,738 35,196 29,875

再抵押 21,972 24,794 27,006

其他担保贷款 15,666 15,547 16,509 (完)

--编译 侯向明;审校 孙茉莉

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