〔互联网产业〕2013年底前展开IPv6网络小规模商用试点--国务院

路透北京12月23日电---中国国务院常务会议对下一代互联网产业发展做出规划,将於2013年年底前开展国际互联网协议第6版(IPv6)网络小规模商用试点,其後两年展开大规模部署和商用.

新华社周五报导援引会议内容并称,要建立健全推进产业发展的体制机制,加大财政投入,引导和鼓励社会资金投入.

而在此过程中,希望能形成一批具有较强国际影响力的下一代互联网研究机构和骨干企业,全面增强互联网产业对消费、投资、出口和就业的拉动作用.

未来重点任务包括建设下一代国家信息基础设施、推动网站系统升级改造,重点研发下一代互联网关键芯片、设备、软件和系统,加快产业化及现网装备,支持物联网、云计算、移动互联网发展等.

相较目前使用的国际互联网协议第4版(IPv4),新一代IPv6具有地址资源足够丰富、先进节能、安全可信等优势.目前全球互联网根域名服务器已实现对IPv6的支持,中国在该技术的掌握上亦得了阶段性进展,後续规模化商用和发展已具备良好基础.(完)