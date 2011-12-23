〔马来西亚期市〕棕榈油期货触及近一个月高点,受美国数据和天气因素推动

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡12月23日电---马来西亚毛棕榈油期货周五攀升至近三周高点,获益於周末前涌现的空头回补.美国经济数据乐观以及马来西亚部分地区的强降雨恐导致减产的前景,引发空头回补.
指标3月棕榈油合约<0#FCPO:>结算价涨2.4%,至每吨3,170马币.稍早一度触及高点3,178,为11月23日以来首见.
在圣诞长周末假期前,棕榈油期货成交量稀少,报18,668口,平时为25,000口.
"天气因素影响市场,且豆油价格上涨带动此间市场.从图表上看仍偏多,市场连着四日都收在日高."一外资大宗商品经纪商的交易员说道.
马来西亚气象部门发布了强降雨警告,降雨恐会淹没几个油棕主产区的低洼地带,这几个产区占到马来西亚棕榈油产量的近75%.(完)
--编译 孙茉莉;审校 隋芬
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r