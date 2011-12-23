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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 18:30 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货触及近一个月高点,受美国数据和天气因素推动

路透新加坡12月23日电---马来西亚毛棕榈油期货周五攀升至近三周高点,获益於周末前涌现的空头回补.美国经济数据乐观以及马来西亚部分地区的强降雨恐导致减产的前景,引发空头回补.

指标3月棕榈油合约<0#FCPO:>结算价涨2.4%,至每吨3,170马币.稍早一度触及高点3,178,为11月23日以来首见.

在圣诞长周末假期前,棕榈油期货成交量稀少,报18,668口,平时为25,000口.

"天气因素影响市场,且豆油价格上涨带动此间市场.从图表上看仍偏多,市场连着四日都收在日高."一外资大宗商品经纪商的交易员说道.

马来西亚气象部门发布了强降雨警告,降雨恐会淹没几个油棕主产区的低洼地带,这几个产区占到马来西亚棕榈油产量的近75%.(完)

--编译 孙茉莉;审校 隋芬

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