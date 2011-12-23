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债券 | 2011年 12月 23日 星期五 19:00 BJT

〔伦敦美债〕公债价格窄幅波动,圣诞节前市况清淡

路透伦敦12月23日电---周五美国公债窄幅波动,因多数投资者不愿再市况清淡情况下调整持仓.圣诞节前,市场交投活动降温.

美国公债期货TYv1价格跌1/64报130-14/32,在过去三天交投区间130-28/32至130-9/32内交投.

一交易员称,"人们看似满意当前持仓,我认为他们不会试图启动走势...若有人确实想今日有所动作,肯等会加大价格波动."

瑞银技术分析师Richard Adcock称,结算价跌破12月2日至19日涨势38%回档位130-23/64,则打开进一步跌至129-45/64的空间,後者为62%的技术回档位.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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