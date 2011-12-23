〔欧元债市〕德国公债持稳,意大利公债在年底公债标售前表现稍逊

* 在年底公债标售前,意大利公债表现不及其它欧元区公债

* 德国公债持稳,料将再次测试合约高位

路透伦敦12月23日电---意大利公债周五成为欧元区公债市场中表现较逊的公债,而且与可比德债相比收益率(殖利率)上升,因投资者对意大利下周进行的今年最後一场公债标售紧张不安.

圣诞节前的最後一个交易日,市场交投十分清淡,放大了任何价格波动,不过意大利公债收益率全线上扬,其中10年期公债收益率IT10YT=TWEB升破7%.

7%一直被视为关键的指标水准,升破该位将增强对意大利为其到期债务再融资融资的疑虑.

在意大利明年初大规模偿债前,市场走势将受供应忧虑的主导,而下周标售三年期和10年期公债将成为下一个即将到来的考验.

"对BTP债券而言,本月的日子不好过.这确实将取决於明年首个交易日表现,"法国农业信贷集团固定收益策略部全球主管David Keeble称.

人们也越来越怀疑,对欧洲央行(ECB)本周稍早提供低成本银行贷款的巨大需求,是否将有效缓解欧元区受困经济体的紧张形势.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB上涨8个基点,报7.01%,西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB下跌近2个基点,报5.41%.

德债仍将受到支撑,因标准普尔警告可能会大规模下调欧元区国家主权债信评级.两名欧洲政府消息人士向路透称,该评级机构料将在1月做出评级决定.

3月德债期货FGBLH2日内下跌20个跳动点,报137.63,同时10年期公债收益率DE10YT=TWEB上涨1个基点,报1.953%.

瑞银技术性分析师Richard Adcock称,技术性图表显示德债将持续走强,而且合约升破136.72,为11月底至12月中涨势的38%回档技术位.(完)

--编译 许娜;审校 母红

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