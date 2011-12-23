〔欧洲股市〕本周录得12月初来最佳表现,因受美国经济成长乐观人气推动

路透伦敦12月23日电---欧洲股市周五收涨,本周录得12月初以来最佳单周表现,本周一系列美国数据显示美国经济正在成长的迹象,带动起全球经济复苏的乐观人气.

市场成交量仅为90日均值的三分之一,且交易商预计季节性上扬将在新年失去动能,因欧元区债务危机远未结束,且企业或主权债信评等或遭调降的威胁正在逼近.

油股是表现最好的板块.油气股指数.SXEP上扬1.3%,本周则收涨3.9%.该行业与经济表现的联系非常紧密.

美国11月新屋销售升至七个月高位,显示经济正在复苏的迹象.但其他数据不是那麽强劲,美国11月消费者支出温和,且一项衡量企业投资者计划的指标连续第二个月减少,直指经济丧失部分成长动能.

"美国数据明显好转...显示(出该国经济前景)."SVM Asset Management董事总经理Colin McLean称,企业获利料受益,且他看好周期性油股.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.8%,收报990点,为12月5日以来最高收盘位.

该指数本周收高3.4%,但年内迄今回落11.7%,因担忧区内债务危机可能导致衰退.

英国富时100指数.FTSE收高1.02%,报5,512.70点;德国股市DAX指数.GDAXI收涨0.46%,报5,878.93点,法国CAC-40指数.FCHI上扬0.99%,报3,102.09点.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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