〔欧洲股市〕本周录得12月初来最佳表现,因受美国经济成长乐观人气推动

欧洲股市：结束三连跌收高，因企业业绩稳固和宏观数据强劲
路透米兰/伦敦2月1日 - 欧洲股市周三终结了三连跌走势上涨，受矿业股和工业股上涨提振，此前企业发布稳固业绩，且中国和欧洲公布的数据强劲。
路透伦敦12月23日电---欧洲股市周五收涨,本周录得12月初以来最佳单周表现,本周一系列美国数据显示美国经济正在成长的迹象,带动起全球经济复苏的乐观人气.
市场成交量仅为90日均值的三分之一,且交易商预计季节性上扬将在新年失去动能,因欧元区债务危机远未结束,且企业或主权债信评等或遭调降的威胁正在逼近.
油股是表现最好的板块.油气股指数.SXEP上扬1.3%,本周则收涨3.9%.该行业与经济表现的联系非常紧密.
美国11月新屋销售升至七个月高位,显示经济正在复苏的迹象.但其他数据不是那麽强劲,美国11月消费者支出温和,且一项衡量企业投资者计划的指标连续第二个月减少,直指经济丧失部分成长动能.
"美国数据明显好转...显示(出该国经济前景)."SVM Asset Management董事总经理Colin McLean称,企业获利料受益,且他看好周期性油股.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.8%,收报990点,为12月5日以来最高收盘位.
该指数本周收高3.4%,但年内迄今回落11.7%,因担忧区内债务危机可能导致衰退.
英国富时100指数.FTSE收高1.02%,报5,512.70点;德国股市DAX指数.GDAXI收涨0.46%,报5,878.93点,法国CAC-40指数.FCHI上扬0.99%,报3,102.09点.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
路透米兰/伦敦2月1日 - 欧洲股市周三终结了三连跌走势上涨，受矿业股和工业股上涨提振，此前企业发布稳固业绩，且中国和欧洲公布的数据强劲。
路透米兰1月31日 - 欧洲股市周二降至一周低位，1月月线小跌，因投资者更加现实地看待美国总统特朗普的政策，尽管稳健的欧元区经济数据提振区内股市前景。
路透米兰1月30日 - 欧洲股市周一收跌，受累于商品和金融类股的下挫，但并购活动臆测给市场提供一些支撑，沃达丰 涨幅居前。