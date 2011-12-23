〔美国股市〕ADR上扬,受对全球经济的乐观情绪提振

路透纽约12月23日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五上涨,因美国数据好於预期刺激投资者的风险偏好.
亚洲和欧洲公司带动大盘上涨,其中与经济增长相关的个股领涨.
恒生指数.HSI收高1.37%,至18,629.17点,本周共上涨1.88%.恒生国企指数.HSCE收高1.89%.
中国股市沪综指.SSEC收报2,204.784点,涨18.487点,或0.85%,本周该股指则连续第七周收跌,累计跌幅为0.9%.今日A股成交额萎缩至433亿元人民币,昨日为478亿元.
在美国上市的兖州煤业(YZC.N)上扬,报21.47美元,中国联通(CHU.N)涨1.37%,报21.42美元.
在美国上市的巴克莱(BCS.N)上扬0.62%,报11.33美元,德意志银行(DB.N)上扬,报39.1美元.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR涨0.62%.标准普尔500指数.SPX收涨0.9%.
纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS涨0.53%,纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR涨0.69%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA亦涨0.41%.(完)
--编译 许娜;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI