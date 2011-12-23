〔美国股市〕道琼工业指数收高1.02%,Nasdaq指数收涨0.74%

路透纽约12月23日电---美国股市周五收涨,标普500指数年内转至平盘上方,且在过去四周中第三周收涨,在一系列意外强劲的经济数据公布後,股市延展涨势.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收涨124.35点,或1.02%,至12,294.00点;标准普尔500指数.SPX收升11.33点,或0.9%,至1,265.33点.Nasdaq指数.IXIC上扬19.19点,或0.74%,至2,618.64点.
本周,道指收涨3.6%.标普500指数攀升3.7%,Nasdaq指数上扬2.5%.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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