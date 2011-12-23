〔全球金市〕金价下滑,因美国乐观经济数据提振美元

* 美元兑欧元上涨,因美国正面经济数据提供支撑
* 欧元区债务危机仍悬于金融市场
* SPDR持仓量下跌1%,触及11月初迄今低位
路透纽约/伦敦12月23日电---金价周五下滑,追随欧元跌势,此前美国经济数据乐观提振美元.以假期市况来说,成交量极度清淡.
1944GMT,现货金XAU=下滑至每盎司1,604.90美元,周四收盘报每盎司1,605.90美元.
美国2月期金GCG2结算价收低4.6美元,报1,606美元,交投非常淡静.
交易所数据显示,成交量清淡,较过去30天和250天均值低80%.
与其他美国市场人士一样,明富环球(MF Global)MF.N破产案涉及很多资金,使得许多市场人士年底离市的时间早于往常,从而令市场交投较往常清淡.
美国所有的商品和金融市场将在周一因圣诞节休市.
金价与欧元一同下挫,後者兑美元下跌,2012年有可能延续跌势.欧元区债务危机恶化令投资者回避风险.
周五公布的美国11月新屋销售触及七个月高位,连同其他正面数据一并推涨美元.美元上涨通常打压其他货币持有者对以美元计价黄金的胃纳.
投资者对美国经济复苏抱持乐观情绪,相比之下,欧洲方面仍存在担忧,该地区财政和政治当局面临解决债务危机以及保持欧元区完整的难题.
金价有可能录得2008年第三季以来首季度下滑.今年黄金上涨逾13%.
全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust(GLD)周四创纪录地流出逾13吨黄金.该基金持仓量有可能录得2004年基金问世以来首次按年流出.
技术面上来看,年底前黄金价格可能仍停留在相对较窄的区间内,周五涨幅受限於200日移动均线切入位1,624.46美元.ScotiaMocatta分析师称,价格预计在12月20日低位1,590美元上方受到支撑.
其他金属方面,现货银XAG=上涨0.1%,报每盎司29.11美元.现货铂金(白金)XPT=涨0.1%,报每盎司1,420.63美元.现货钯金XPD=涨1.9%,报每盎司661.31美元.
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最新价格/ 当日 当日 年初迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌%
COMEX黄金期货 GCZ1 1606.00 -4.60 -0.3% 13.0%
COMEX白银期货 SIZ1 29.084 0.037 0.0% -6.0%
COMEX铂金期货 PLF2 1429.50 5.10 0.4% -19.6%
COMEX钯金期货 PAZ1 666.25 11.85 1.8% -17.1%
现货金 XAU= 1604.90 -1.00 -0.1% 13.1%
现货银 XAG= 29.11 0.02 0.1% -5.7%
现货铂金 XPT= 1420.63 1.39 0.1% -19.6%
现货钯金 XPD= 661.31 12.05 1.9% -17.3%
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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