〔纽约汇市〕下周美元或遭抛售,因年底调整投资组合

* 预料明年美元买盘将恢复

* 欧元基本面不变,下跌趋势完整

* 一连串正面数据显示美国经济复苏积累动能

路透纽约12月23日电---美元兑一篮子货币周五下跌,下周或进一步下滑,因美元资产上升後,投资组合经理年底将重新调整其投资组合.

本年迄次美股和美国公债上涨,资产经理持有的美元资产规模高於指标水平.分析师说,因此,临近年尾他们将不得不卖出美元以调整其投资组合.

今年迄今标普500指数.SPX仅上升0.4%,但在第四季飙升11.6%.周五美国公债US10YT=RR收益率(殖利率)报2.0209%,年初为3.3343%.

尽管基本面上,没有任何变动,欧元区金融危机恶化和欧洲领导人仍远未能制订解决欧债危机方案仍然困扰欧元.分析师称,一旦基金重新调整投资组合结束,欧元应该恢复其下跌趋势,美元恢复其上行趋势.

"下周,将是季末,月末和年底.因投资组合经理重新调整他们的对冲,我们可能看到相当规模的美元卖盘,"Forex.com首席汇市策略师Brian Dolan说.

"但最终,我预计第一季风险意愿不会抬头.增长前景不佳,"Dolan说.

他预计美国经济增长仍然脆弱,且表示"我们可能看到美国第四季数据增长的势头将放缓."

美元指数.DXY尾盘持平,报80.010,本周下跌0.2%.

汇市投机者在最近一周增加其美元多头头寸至176.3亿美元,同时小幅降低欧元空头合约至113,697口.

周五欧元兑美元EUR=EBS几无变动,且本周也变动不大,此前两周下跌.欧元最新报1.30480美元,高於近期11个月低位.本年迄今下跌约2.5%,本季迄今下跌2.6%,12月迄今下滑约3.0%.

美国公布11月新屋销售升至七个月高位,数据公布後欧元下跌.之前其他数据也显示出美国经济显示改善的迹象,欧元下滑,美元魅力增强.

周四美国公布良好的一周初请失业金人数.就业和楼市这两个市场一直表现不佳,未能对美国经济复苏作出贡献.

形成鲜明对照,投资者对美国经济复苏抱持乐观情绪,对欧洲方面仍存在担忧,因该地区财政和政治当局面临解决债务危机以及保持欧元区完整的难题.

**主权评等威胁**

对主权国家信贷评等下调的威胁仍然令欧元区蒙阴,进入新一年,市场对欧元的人气依然偏空.

政府消息人士称,标普料将在1月公布欧元区15国主权债信评级报告.

投资者对本周欧洲央行注入流动性举措效力的质疑可能令欧元区二线国家公债仍然承压.欧洲央行提供大量低成本贷款以缓和受困的欧元区经济体的紧张状况.意大利明年初将面临重大再融资难题,预料意大利公债受到特别大的压力.

摩根士丹利分析师称,预计欧元将是明年G10货币表现最差的货币之一,因欧洲经济前景恶化,欧洲央行的宽松政策和流动性操作持续,伴随投资组合的资金流出.

欧元兑澳元徘徊在纪录低位附近,因欧洲和澳洲的经济基本面背道而驰.分析师预料,如果2012年资产市场上升,欧元将继续跑输对风险敏感的澳元.

欧元兑瑞郎EURCHF=持平在1.2220瑞郎,距离瑞士央行在9月制订的1.20下限不远.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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