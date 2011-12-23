〔加拿大股市〕收升,能源和金融股领升

路透多伦多12月23日电---加拿大股市周五收升,因油价上升提振能源股,且临近年尾,投资者认为派息稳定的加拿大银行股是安全的押注.
一连串美国经济数据似乎确定美国经济前景略为好转後,投资者将更多资金投入股市,令加拿大股市受益.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高50.19点,或0.42%,报11,926.67点.10大类股中九类收高,资讯科技分项指数收平.
加拿大皇家银行(RY.TO)上升0.75%,报51.30加元.加拿大丰业银行(BNS.TO)涨0.81%,报50.91加元.
银行股受益於投资者纷纷买入,以有资格得到银行第四季派息,且分析师说,银行股,特别是加拿大的银行,较之商品权重的股市,前者被视为更安全的押注.
Suncor Energy (SU.TO)收升1.31%,报29.28加元,Cenovus Energy (CVE.TO)收升1.66%,报33.62加元.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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