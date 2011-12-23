〔国际油市〕NYMEX原油连涨第五日,节期前交投清淡

路透纽约12月23日电---美国原油期货周五连升第五天,节日假期前交投清淡,受助於担心伊朗和伊拉克供应或中断,且最新迹象显示美国经济增强.
圣诞节假前场内交易时段缩短,交投清淡.
油价也从美股上涨得到支持.标准普尔500指数周五收涨,年内转至平盘上方,并且是过去四周中第三周收涨,此前一系列意外强劲的数据公布後,股市延续涨势.[.NCN]
本周稍早美军撤出伊拉克後,伊拉克发生内部冲突,而伊朗计划周六在霍尔木兹海峡举行海上演习,引起投资人担心两国的原油供应可能中断.
周五NYMEX取暖油期货Hoc1下跌,因近期相对和暖的天气持续打压取暖油期货.
纽约商业期货交易所(NYMEX)2月原油期约CLG2上升0.15美元,或0.15%,结算价报每桶99.68美元,交投区间为99.24至100.23美元.
本周近月美国原油合约上涨6.15美元,或6.57%,此前两周下跌.
NYMEX-1月取暖油期货HOF2下跌1.69美分,结算价报每加仑2.8907美元.本周,该合约升9.02美分,或3.22%.
NYMEX-1月RBOB汽油期货RBF2上升4.74美分,或1.8%,结算价报每加仑2.6872美元.本周,该合约升20.02美分,或8.05%.
ICE布兰特2月原油LCOG2升7美分,结算价报每桶107.96美元.本周,该合约升4.46%,根据路透数据,录得截止10月14日当周以来周度最大百分比升幅,结束两周连跌.
以结算价计算,布兰特原油和美国原油价差CL-LCO1=R收窄至每桶8.28美元,日内低见7.60美元.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
2月原油 99.68 0.15 0.2% 99.24 100.23 79,224 219,505
3月原油 99.83 0.13 0.1% 99.45 100.38 20,985 53,947
1月RBOB汽油 2.6872 0.0474 1.8% 2.6307 2.7008 10,346 27,701
2月RBOB汽油 2.6781 0.0413 1.6% 2.6240 2.6941 26,264 37,076
1月取暖油 2.8907 -0.0169 -0.6% 2.8858 2.9227 11,596 30,834
2月取暖油 2.8995 -0.0159 -0.6% 2.8950 2.9280 27,335 44,741
ICE合约
2月布兰特 107.96 0.07 0.1% 107.40 108.55 62,494 111,157
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 145,186 281,092 599,450 1,308,488 7,809
汽油 69,659 109,302 124,296 279,988 -7,351
取暖油 59,441 117,117 142,571 276,511 2,822(完)
--编译 利棣儿;审校 母红