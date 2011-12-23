〔美国债市〕长期公债价格回落,投资者出脱在近期供应中买入的公债

路透纽约12月23日电---美国公债价格周五回落,因投资者在进入年底淡静期後出脱头寸,极其清淡的交投令市场走势被放大.

在数据显示11月消费者支出温和後公债一度削减跌幅,但之後进一步回落,因美国新屋销售增加.

不过,交易商称,投资者在年底削减其头寸的平均年期和所持头寸的总规模在今日多数时间推动市场卖盘.

"我认为今日的走势主要与头寸调整有关.经过最近两周的供应,投资者所持头寸的存续期较之预期的稍长,需要小幅缩减,"法国兴业银行驻纽约的公债交易员Anthony Cronin称.

财政部在一周半的时间内标售了1,770亿美元的新公债.其中包括上周标售的三年,10年和30年期公债,和本周标售的两年,五年和七年期公债.

"像今天这样的交易环境,任何走势都将被放大,"Cronin表示.

根据瑞士信贷提供的数据,美国公债是2011年表现最佳的资产类别之一,回报率为9%,在64类资产类别中位列第九,是27类年度回报为正的资产之一.

分析师称,随着欧债危机忧虑扩散以及担忧欧债危机将向全球蔓延,对公债的避险需求成为影响债市的主要因素.

美国债市的回报率超过德国公债,後者回报率为9%,但不及英国,澳洲,瑞典和加拿大公债.

美国通膨保值公债今年的回报率为14.6%,为表现第四佳的资产.

分析师称,影响债市明年表现的因素仍可能是欧洲消息,以及欧洲央行提供的流动性是否会被用於购买公债,从而缓解欧元区外围公债所面临的压力.

"第一季债市的主要驱动力仍将是欧洲央行的政策,"Janney Montgomery Scott驻费城的首席固定收益策略师Guy LeBas表示.

公债收益率将可能继续受到欧洲消息的支撑,而美国新的量化宽松计划也可能令收益率曲线趋陡,LeBas表示.

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两年期公债US2YT=RR 99-22/32 (-01/32) 0.290

五年期公债US5YT=RR 99-15/32 (-11/32) 0.988

10年期公债US10YT=RR 99-23/32 (-23/32) 2.033

30年期公债US30YT=RR 100-31/32(-1-26/32) 3.075 (完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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