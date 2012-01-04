〔中国经济〕商务部预计"十二五"年均实际吸收外资1,200亿美元左右

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透北京1月4日电---中国商务部周三表示,中国2011-2015年将增强吸收外资效益,预计年均实际吸收外资1,200亿美元左右;同时,对外直接投资年均增长17%左右,五年累计5,600亿美元.
商务部网站刊登的文章提出了"十二五"(2011-2015年)商务发展的预期目标,还包括社会消费品零售总额年均增长15%左右,2015年达到32万亿元人民币,货物进出口年均增长10%左右,2015年达到4.8万亿美元.
此前数据显示,中国2011年前11个月全国实际使用外资金额1,037.69亿美元,同比增长13.15%.(完)
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--发稿 尹嫄婷; 审校 丁淑琴
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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