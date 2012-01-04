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货币新闻 | 2012年 1月 4日 星期三 14:59 BJT

〔中国经济〕商务部预计"十二五"年均实际吸收外资1,200亿美元左右

路透北京1月4日电---中国商务部周三表示,中国2011-2015年将增强吸收外资效益,预计年均实际吸收外资1,200亿美元左右;同时,对外直接投资年均增长17%左右,五年累计5,600亿美元.

商务部网站刊登的文章提出了"十二五"(2011-2015年)商务发展的预期目标,还包括社会消费品零售总额年均增长15%左右,2015年达到32万亿元人民币,货物进出口年均增长10%左右,2015年达到4.8万亿美元.

此前数据显示,中国2011年前11个月全国实际使用外资金额1,037.69亿美元,同比增长13.15%.(完)

欲浏览更多详情,请点选中国商务部网站(here)

--发稿 尹嫄婷; 审校 丁淑琴

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