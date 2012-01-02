(重发)(重温稿)〔台湾货币市场〕拆款不跨年令短率持续攀升,下周料紧俏有所缓解

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(重发以更新标头)
* 受制拆款不跨年的紧锢咒,早盘拆借无门
* 午後余钱流出,但利率攀升
* 下周料紧俏有所缓解
记者 张雅菁
路透台北12月30日电---台湾银行间短期利率周五持续攀升,2011年最後一个营业日,许多银行仍受制於拆款不做跨年或跨月的紧锢咒,市场中可供拆借的资金仅剩涓涓细流,拆款及短票均见走升;但预期下周新年度开始,紧俏情况可见缓解.
逢年底资金需求、周五积数效应,以及外商不拆跨月,部份本地银行不拆跨年以降低财报风险系数,种种紧缩因子集中,使得今日上午几乎到拆借无门的状态,银行间不论资金多缺大多数都只能先求自保.但银行间的负数还可待下周期底前回补,资金缺口当日一定得补平的票券商则是找钱找到冷汗直流.
他们表示,早盘利率变化不大,是因为根本找不到钱.所幸午盘约二点半过後,陆续有余钱流出,不过,卖方市场下,一周期拆款利率高点连续第四天攀升,尾盘跳升至0.87%,朝央行30天期存单靠拢,隔拆区间高点亦攀升3基点,触及0.810%.
"今天票不好卖,要求爷爷告奶奶的...,早上可以拆出的人屈指可数,"一票券商人士称."下周还要再看一下,但至少不能做跨年的人会回来."
对於下周市况,预期在跨年紧锢咒解除後,紧俏情况可见缓解,短率将有所回稳.不过仍须留意银行间为提存期底前回补积数,以及农历年趋近的保守调度心态.
拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.405%,上日在0.410%;区间在0.299-0.810%,上日0.299-0.78%.
而2-7天拆款利率区间高位则是较上日走升5基点,今日区间在0.392-0.870%,上日在0.400-0.82%.
央行在上日宣布维持官方指标利率不变後,今日维持三种天期存单利率不变,并为因应农历年後的资金配置需求,持续开放36天期存单供银行申购.[ID:nCT0492303]
下周二为本提存期最後一天.农历除夕落在明年1月22日,货币市场交易至1月20日(周五)止.按往例,尾牙(1月9日)至年前将是通货发行高峰.台股在1月18日封关,1月30日(周一)新春开红盘.
**短票利率趋升**
短票方面,交易商指出,资金紧俏下,今日银行间的短票买气清淡,必须靠与法人承作支应,加以拆借困难,要补平年底这天的资金缺口关卡,煞费功夫.银行间短票利率主要成交略见趋升至0.87%-0.89%,应急的短天期偏高档,一般30天期的则偏低档.上日主要区间则在0.87%-0.88%.
至於下周,预期紧俏情况有所改善,利率将有回软空间.
央行今日共发行765亿台币存单,相较存单到期金额1,085亿,存单发行余额减少320亿.[TW/MMTCN]累计本周发行余额净减847.5亿台币.
下周一及周二央行存单到期共3,395.9亿台币,依序为周一3,362.9亿、周二33亿;周三新提存期开始到期1,972.00亿台币、周四846.5亿,周五则为4,516.80亿.紧缩因子方面,下周五将有101/1期五年期公债发行,金额400亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,周五当日超额准备为341亿台币;至周日累计超额准备为1,908亿台币,加计前期1%的超额准备为2,885亿台币.
**公债RP利率持稳**
债市同业附买回(RP)利率周五持稳.今日为年底最後一个交易日,市场资金需求量达高峰,惟盘中部份投信余钱流入市场,稍稍纾缓偏紧市况.
资金调度人士指出,由於交易商多提前分配资金落点,加之投信募集新基金的资金进场,令市场资金不至於太过紧缩.整体而言,各家投信资金仍属分配不均,寿险资金供给偏少,RP利率则没有太大变化.
台湾央行周四宣布利率不变,并称将继续标售一年期定期存单,以维持适度宽松.[TW-CEN-CMN]交易商表示,RP利率可望持平,加上月初投信、寿险资金回流,下周市场资金供应料较本周增加,但农历年前银行间操作应偏向保守,市况也不至太过宽裕.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同. (完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 丁淑琴
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。