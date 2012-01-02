朝鲜正式任命金正恩为人民军最高司令官

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔12月31日电---朝鲜周六宣布，已正式任命已故领导人金正日的最小儿子金正恩为朝鲜人民军最高司令官。
朝鲜中央通讯社（KCNA）报导称，劳动党中央委员会周五政治局会议时宣布了这一任命。
KCNA称，政治局常委“亲切地称朝鲜劳动党中央军事委员会副主席金正恩为尊敬的同志”，根据金正日10月8日立下的遗嘱，金正恩将担任“朝鲜人民军的最高统帅”。
金正日本月去世後，朝鲜官方媒体一直将金正恩称为“最高统帅”。但政治局宣布任命，则意味着正式批准金正恩统帅朝鲜军队。
金正恩在去年不仅被授予大将军衔，还担任了劳动党中央军事委员会任副主席职务。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。