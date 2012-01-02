智能手机逐渐成黑客攻击主要目标

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林12月30日电---在电脑安全面临的威胁日益增多之际，长期以来一直被认为安全的手机，也变成黑客的主要目标，令企业IT部门越来越担忧。

尽管首款手机病毒早在2004年6月就出现了，但因市场规模相对较小，来自黑客的风险一直有限。

但随着智能手机的流行，市场规模今年已经超越电脑市场，加上开源的谷歌安卓（Android）系统在市场占主导地位，这种情况近期发生了变化。

允许顾客刷下手机就能付款的移动支付的兴起，正引起黑客和数据窃贼的关注。

美国市场研究公司Vaxa Inc主管纳塔什（Steven Nathasingh）称，“随着企业数据访问、个人财务管理及在线购物等智能手机交易涉及金额越来越高，手机安全已经成为一大隐患。”

根据市场研究公司Juniper Research，大部分消费者都没有对他们的智能手机采取保护措施，仅有不足5%的智能手机和平板电脑安装了安全软件。

信息安全公司Cryptzone执行长达文（Peter Davin）称：“随着越来越多的移动设备在使用者不知情的情况下被入侵，身份盗窃及个人财务损失风险正在加剧。”（完）