中国主要金融官网搜索置顶防钓鱼

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海12月30日电---中国政府正会同百度(BIDU.O)和搜狐(SOHU.O)等国内主要互联网搜索引擎及金融机构研究协商，防止网民遭受钓鱼攻击。
中国公安部周五称，将与国内10家主要互联网搜索引擎公司协商，将金融机构官网主页链接在搜索结果中突出显示，谨防网民误上钓鱼网站。
钓鱼攻击通常指用户被引诱到精心设计、与原始网站极为相似的钓鱼网站上，而後输入的用户名和密码遭到窃取。
公安部在其网站上称，通过协商，中国农业银行(601288.SS)和中国建设银行(601939.SS)等一些国内银行的官网，将在用户于搜索引擎中搜索相关关键字时，排名置顶，以降低用户遭钓鱼攻击的风险。
近期发生一系列个人数据泄漏事件，在网上引起很大反响，中国政府周三敦促加强网络安全。
官方媒体上月报导称，中国网民数量已达4.85亿，为世界最多。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。