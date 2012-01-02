缅甸4月议会补选 昂山素季或参加

(本文由路透中文网编译提供)

路透仰光12月31日电---缅甸国家电视台周五晚间宣布，缅甸定於2012年4月1日举行议会补选，民主运动领导人昂山素季或将进入议会。

昂山素季领导的全国民主联盟（NLD），因不赞同前军方领导人规定的选举程序，拒绝参加2010年11月的选举。

不过，在缅甸新政府今年进行一系列改革後，NLD同意注册为政党，并希望在议会获得话语权。

NLD发言人Nyan Win称，选举委员会尚未完成对申请的处理，只有在申请处理完之後，NLD才会正式宣布其候选人。

但他指出，昂山素季料将参加Kawhmu选区的下议院选举。Kawhmu位於仰光以南约30公里。（完）