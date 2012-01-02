缅甸4月议会补选 昂山素季或参加

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透仰光12月31日电---缅甸国家电视台周五晚间宣布，缅甸定於2012年4月1日举行议会补选，民主运动领导人昂山素季或将进入议会。
昂山素季领导的全国民主联盟（NLD），因不赞同前军方领导人规定的选举程序，拒绝参加2010年11月的选举。
不过，在缅甸新政府今年进行一系列改革後，NLD同意注册为政党，并希望在议会获得话语权。
NLD发言人Nyan Win称，选举委员会尚未完成对申请的处理，只有在申请处理完之後，NLD才会正式宣布其候选人。
但他指出，昂山素季料将参加Kawhmu选区的下议院选举。Kawhmu位於仰光以南约30公里。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。