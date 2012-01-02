叙利亚再次爆发大规模冲突,至少17人丧生

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路透贝鲁特12月30日电（记者 Erika Solomon/Mariam Karouny）---叙利亚反对派活动分子称，数十万民众走上街头抗议总统阿萨德的政府，叙利亚安全部队周五向示威者开火，造成至少12人死亡。

叙利亚人权观察组织（Syrian Observatory for Human Rights）称，有五名安全部队的人员，在霍姆斯市（Homs）的开火冲突中丧生。

叙利亚总统、现年46岁的阿萨德，已经签署了阿盟一项要求从城市地区撤离重武器和军队的计划。该国自3月以来爆发示威以来已有5,000余人丧生，其中一些是在参加反政府和平示威游行时被杀，也有一些死於反叛武装的袭击和地方的防卫行动。

阿盟观察团周一开始访问叙利亚冲突热点地区，他们的到来若说有任何作用的话，那就是激励示威者的斗志。

示威者周五决定向观察团展示他们的实力，他们向大马士革郊区Douma的安全部队投掷石块，驻扎此地的军队则喷射催泪弹驱散喧嚣的人群。

一位名叫哈立德（Abu Khaled）的活动分子从北部城市伊德利卜（Idlib）打来电话称，“我们决定向他们（观察团）表明我们是真实存在的。是否有流血冲突已经不重要。”伊德利卜是叙利亚持续9个月流血冲突的中心之一。

叙利亚禁止大多数外媒入驻报导，许多目击消息也无从核实。（完）