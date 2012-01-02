分析：导弹专家朱奎昌在朝鲜新政权中举足轻重

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡12月30日电---在朝鲜(北韩)本周为已故领导人金正日举行葬礼期间，一名官员低调参与了金正日的送别仪式。

这名官员就是朱奎昌（Ju Kyu-chang），负责朝鲜导弹项目，可能还是该国核计划的负责人。外界对这位满头银发的老者所知甚少，但他似乎是朝鲜核武器开发团队的一名关键成员。

朱奎昌据信是一位金属合金专家，曾在俄罗斯学习。欧盟称，朱奎昌正是招致朝鲜遭受制裁的朝鲜人之一。

近年来，他被授予两个重要职位，分析人士称，这是金正日在遭遇中风後，为保核武器项目持续运行，所做的政权继承计划中的一部分。

尼克什（Larry Niksch）为无党派美国国会研究服务机构追踪研究朝鲜问题达43年，他说：“我认为朱奎昌的地位和格罗维斯将军（Leslie Groves）的地位等同，格罗维斯在第二次世界大战期间，领导‘曼哈顿计划’制造出了原子弹。”

“朱奎昌负责制造导弹的日常项目，可能也负责核武器。”

在朝鲜国家治丧委员会名单上，朱奎昌排名第20位，这已经能说明他的地位。排在第19位的是朝鲜新领导人金正恩的姑父张成泽（Jang Song-thaek），张成泽被视为朝鲜目前的幕後最高领导人。

据欧盟，朝鲜2006与2009年两次试验其中程“大浦洞”2型（Taepodong-2）弹道导弹，都由朱奎昌负责。外界对於他和朝鲜核武器开发的关系了解较少。

不过，国际危机组织（ICG）2009年发布针对朝鲜的报告称，朱奎昌“据信负责核武器开发项目”。

该报告称，2009年朱奎昌被提拔进入朝鲜国防委员会，或关系到让他掌管一个独立机构，负责在核弹研发出来後的监管工作。

平克斯顿（Daniel Pinkston）是ICG该报告的作者之一。他对路透表示，尚无相关信息证明朝鲜是否已成立新的核武器掌管机构。

不过谈及朱奎昌时，他说：“他不仅在运载火箭、卫星和核武器项目方面有技术专长，还因他对金氏家族及朝鲜劳动党的忠诚，他同朝鲜政府领导层关系密切。”

朱奎昌是朝鲜劳动党机械工业部部长，且自1960年代就与该部有联系。不过他的权力却来自他在国防委员会的职务，以及2010年进入朝鲜劳动党中央军事委员会。

据媒体报导，他曾陪同金正日访问俄罗斯。

韩国统一研究院（Korea Institute for National Unification）专家Cho Min称：“朱奎昌负责掌管朝鲜弹道导弹。”

“有人认为，他可能参与了朝鲜核项目，我不太认同这种观点。但从另一方面来看，弹道导弹和核武器的关系密不可分。”（完）