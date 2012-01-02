中国质检总局称液体乳检测未新发现黄曲霉毒素M1超标

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月31日电---中国国家质检总局称，各地质检机构对主要奶制品企业进行的检测显示，未新发现黄曲霉毒素M1超标问题。
国家质检总局近期发布的液体乳产品质量抽查结果显示，奶制品巨头蒙牛(2319.HK)四川工厂生产的一批次产品，被检出黄曲霉毒素M1超标，该公司随後表示已经销毁相关产品，但此事还是引起公众的担忧。
黄曲霉毒素在自然环境下广泛存在，也可由一些常见类型的真菌产生，会对肝脏造成严重伤害，甚至引发肝癌。
国家质检总局周五通报指出，对多家企业生产的液体乳进行了检测，“未新发现黄曲霉毒素M1超标问题”。
被检测的企业包括蒙牛、伊利(600887.SS)、光明(600597.SS)、三元(600429.SS)、雀巢NESN.VX等。
新华社引述质检部门官员的话称，个别企业抽查的液体乳不合格，是由於奶牛食用了霉变饲料，从而导致乳汁中黄曲霉毒素M1超标。
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。