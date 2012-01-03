(重温稿)〔中国经济〕国内外形势复杂,将用多种工具发挥逆周期调节功能--央行

人民币汇率：稳定性明显增强，鼓吹大幅贬值存在误导--人民日报
路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。
路透上海12月31日电---中国人民银行周六表示,当前宏观经济面临的国内外形势较为复杂,将根据形势变化适时适度进行预调微调,处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期之间关系.综合运用多种货币政策工具,发挥宏观审慎政策措施的逆周期调节功能.
央行网站周六刊登货币政策委员会第四季度例会新闻稿并表示,将进一步完善人民币汇率形成机制,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定.
会议认为,当前中国经济金融运行继续朝着宏观调控预期方向发展,经济增长和物价总体趋稳,国际收支趋向平衡;但受欧债危机等影响,世界经济增长乏力,不稳定性不确定性上升,宏观经济面临的国内外形势较为复杂.
央行要密切关注国际国内经济金融最新动向及其影响,继续实施稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性,进一步增强政策的针对性、灵活性和前瞻性,把握好调控的力度、节奏和重点.
会议提出,要保持合理的货币信贷总量和社会融资总规模,按照有扶有控原则,引导和促进信贷结构优化,加大对社会经济重点领域和薄弱环节的支持力度;继续发挥直接融资作用,更好地满足多样化投融资需求,推动金融市场规范发展,稳步推进利率市场化改革.
此前召开的中央经济工作会议称,2012年经济社会发展要突出把握好"稳中求进"的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性.[ID:nCN1283394](完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。
路透上海2月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日跌0.21%至94.01；SDR篮子指数跌至95.72，BIS篮子指数跌至95.28。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.86%，SDR篮子指数升0.23%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8743 -287 欧元 7.2979 110 日圆 6.0908 -485 港元 0.8857 -35.3 英
路透上海2月20日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(17日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.19%至94.21，较2014年底则仍下跌5.79%。