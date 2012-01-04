(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
以下为路透中文新闻为您整理的12月26日-12月30日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周走强,全年累计升值4.7%.单周有三个交易日中间价创出新高, 体现出决策层引导意图所在;期间虽有购汇客盘扰动,但周五下午即期汇价还是强势突破,进入 6.29时代.2012年,人民币兑美元双向波动、小幅升值或已成市场共识.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国央行年内六次上调存款准备金率,筑坝拦水;但公开市场全年净投放19,070亿元人民币, 接近去年的三倍,及时为市场输血平衡政策效果. 分析人士并表示,巨额的净投放并未换来资金面的宽松,高企的存准率仍冻结了大量的流动 性,近期公开市场到期量又不大,考虑到春节前银行要增加备付的需求,央行或会在春节前再度 下调存准率,向市场施以援手. [CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周区间盘整,交投清淡.投资者普遍看好後市表现,部分机构提前布局,买盘浮 现.然正经受跨年及大规模可转债考验的资金面,依然制约着收益率的下行空间.明年在经济 增速及通胀双双回落预期的支撑下,债市中期走势偏乐观.[CN/CN] --票据市场转贴利率当周小幅上行,年末临近,部分面临存贷比调整压力的机构选择出票,但 整体规模不大,市场利率的上升幅度有限;而明年保增长可能成为政策着眼点,货币政策走向 稳中偏松,票据市场利率或将进入下降通道.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC当周保持弱势,终场收高,但今年以累计下跌21.7%惨淡收场,分析人士预计, 随着新股扩容明年年初相对放缓,信贷投放增加,以及投资者信心好转,明年1月股市或能有所 期待.[.SSCN] 期市: --沪铜价格当周窄幅震荡,全年下滑23%,为近三年来首见年度跌幅.欧债危机阴霾不散,引发全 球经济成长放缓,让人更加担心铜的需求将回落.沪铜主要合约SCFc3周五收报55,360元,较 上周五下跌490元.[MET/LCN] 黄金: --国内黄金价格继续回调,追随工业金属及股市的跌势.因市场担心全球经济成长,美元走强且 累及市场人气.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报319.80元人民币,全周下跌 10.4元;期金主要合约SHAUM2收报319.45元,亦跌11.47元.(完) --整理 冉莹/曹巍浩/宿泱韫/周晓峰; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。