〔中国数据〕12月官方制造业PMI重上荣枯线优预期,明年经济料难大滑坡

* 12月官方PMI录得50.3%,高於路透调查的49.1%

* 新订单、生产和购进价格指数上升

* 经济增速回落的态势趋於稳定,但增长动能仍较弱

* 预计明年中国经济增速不会出现大幅下降

路透北京1月1日电---中国宏观经济先行指标--12月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI重返50%的荣枯分水岭上方,受元旦和春节即将来临节日效应提前释放带动,数据远高於市场预期,显示中国经济增速回落的态势有所改变.

中国物流与采购联合会(简称CFLP)周日发布新闻稿称,12月PMI在连续两月下行後回升,升至50.3%,高於此前路透预估中值49.1%,环比上升1.3个百分点.这显示出当前经济增速回落的态势趋於稳定,但增长动能仍相对较弱.

国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群认为,"12月份PMI回升,表明未来中国经济增速不会出现大的滑坡."

他指出,受发达国家经济震荡下行和国内经济增长动力转换影响,2011年中国经济增速总体呈回调态势.基於对未来出口和投资增速下降的估计,国内外对2012年中国经济增长普遍存在担心.

"应该注意到,中国经济发展的基本面并未改变,经济增速有回调的一面,也有诸多支持经济继续保持较快增长的一面.综合这些情况,预计2012年中国经济增速不会出现大幅下降."他称.

中国国家主席胡锦涛周六称,明年将继续处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系,加快推进经济发展方式转变和经济结构调整,努力巩固经济社会发展良好势头.[ID:nCN1314916]

从分项指数来看,新订单指数、生产指数等八个指数上升,升幅多在1个百分点以上.产成品库存指数、从业人员指数、供应商配送时间指数下降,其中产成品库存指数下降较为明显,降幅为2.5个百分点.

其中新订单指数较上月升2.0个百分点至49.8%;生产指数则较上月升2.5个百分点,至53.4%.购进价格指数转跌为升,较上月升2.7个百分点,为47.1%.

分行业来看,20个行业中,木材加工及家具制造业、非金属矿物制品业、化学原料及化学制品制造业等10个行业高於50%;饮料制造业、化纤制造及橡胶塑料制品业、黑色金属冶炼及压延加工业位於50%;服装鞋帽制造及皮毛羽绒制品业、烟草制品业、专用设备制造业等七个行业低於50%.

从产品类型来看,原材料与能源、生活消费品和生产用制成品类企业高於50%;中间品类企业低於50%.

制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低於50,反映经济衰退.

下表为各月制造业采购经理指数(PMI):

_____________________________2011年_________________________________ __2010年__

12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月

PMI(%) 50.3 49.0 50.4 51.2 50.9 50.7 50.9 52.0 52.9 53.4 52.2 52.9 53.9

以下是分项指标:

指标 2011年12月份指数 前月 比上月

PMI 50.3 49 上升

生产指数 53.4 50.9 上升

新订单指数 49.8 47.8 上升

新出口订单指数 48.6 45.6 上升

积压订单指数 46.6 45.2 上升

产成品库存指数 50.6 53.1 下降

采购量指数 50.9 49.8 上升

进口指数 49.1 47.3 上升

购进价格指数 47.1 44.4 上升

原材料库存指数 48.3 46.7 上升

从业人员指数 48.7 49 下降

供应商配送时间指数 50.1 50.4 下降 (完)