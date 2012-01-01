〔新闻稿〕中国12月官方制造业PMI升至50.3,经济增速回落态势趋稳--CFLP

(以下是中国物流与采购联合会发布的12月中国制造业商务活动指数新闻稿)

2011年12月份，中国物流与采购联合会发布的中国制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，受元旦和春节即将来临节日效应提前释放带动，该指数环比上升1.3个百分点，显示出当前经济增速回落的态势趋於稳定，但增长动能仍相对较弱。

从11个分项指数来看，同上月相比，产成品库存指数、从业人员指数、供应商配送时间指数下降，其中产成品库存指数下降较为明显，降幅为2.5个百分点；新订单指数、生产指数等8个指数上升，升幅多在1个百分点以上。

本月20个行业中，石油加工及炼焦业、服装鞋帽制造及皮毛羽绒制品业、农副食品加工及食品制造业等12个行业高於50%；专用设备制造业、通用设备制造业、化学原料及化学制品制造业等8个行业低於50%。从产品类型看，生活消费品类企业高於50%；原材料与能源、中间品和生产用制成品类企业低於50%。

针对12月份制造业采购经理调查情况，特约分析师张立群分析认为：“12月份PMI回升，表明未来中国经济增速不会出现大的滑坡。受发达国家经济震荡下行和国内经济增长动力转换影响，2011年中国经济增速总体呈回调态势。基於对未来出口和投资增速下降的估计，国内外对2012年中国经济增长普遍存在担心。应该注意到，中国经济发展的基本面并未改变，经济增速有回调的一面，也有诸多支持经济继续保持较快增长的一面。综合这些情况，预计2012年中国经济增速不会出现大幅下降。”

新订单指数有所回升。本月新订单指数为49.8%，比上月回升2.0个百分点。20个行业中，农副食品加工及食品制造业、石油加工及炼焦业、饮料制造业等10个行业高於50%；通信设备计算机及其他电子设备制造业、有色金属冶炼及压延加工业、黑色金属冶炼及压延加工业等10个行业低於50%。从产品类型来看，生活消费品类企业高於50%；原材料与能源、中间品和生产用制成品类企业低於50%。

生产指数上升。本月生产指数为53.4%，比上月上升2.5个百分点。20个行业中，服装鞋帽制造及皮毛羽绒制品业、石油加工及炼焦业、农副食品加工及食品制造业等14个行业高於50%；专用设备制造业、化学原料及化学制品制造业、纺织业等6个行业低於50%。分产品类型来看，原材料与能源、生活消费品和生产用制成品类企业高於50%；中间品类企业低於50%。

进口指数和新出口订单指数均有所回升。本月新出口订单指数为48.6%，比上月回升3.0个百分点。20个行业中，饮料制造业、木材加工及家具制造业、农副食品加工及食品制造业、通用设备制造业等10个行业高於50%。造纸印刷及文教体育用品制造业、化学原料及化学制品制造业、通信设备计算机及其他电子设备制造业等10个行业低於50%。

本月进口指数为49.1%，比上月回升1.8个百分点。分行业来看，20个行业中，有色金属冶炼及压延加工业、饮料制造业等7个行业高於50%；农副食品加工及食品制造业、木材加工及家具制造业、通信设备计算机及其他电子设备制造业等13个行业低於50%。

产成品库存指数回落。本月产成品库存指数为50.6%，比上月回落2.5个百分点。分行业来看，20个行业中，木材加工及家具制造业、非金属矿物制品业、化学原料及化学制品制造业等10个行业高於50%；饮料制造业、化纤制造及橡胶塑料制品业、黑色金属冶炼及压延加工业位於50%；服装鞋帽制造及皮毛羽绒制品业、烟草制品业、专用设备制造业等7个行业低於50%。从产品类型来看，原材料与能源、生活消费品和生产用制成品类企业高於50%；中间品类企业低於50%。

购进价格指数有所上升。本月购进价格指数为47.1%，比上月回升2.7个百分点。分行业来看，20个行业中，木材加工及家具制造业、石油加工及炼焦业、烟草制品业、化学原料及化学制品制造业4个行业高於50%，其余行业均低於50%。分产品类型来看，原材料与能源类企业高於50%；中间品、生活消费品和生产用制成品类企业均低於50%。(完)