〔韩国数据〕12月制造业PMI连续第五个月低於50,并降至近三年来最低

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透首尔1月2日电---周一公布的调查显示,韩国制造业在12月连续第五个月萎缩,行业活动降至近三年来最低,进一步证实欧债危机下全球需求已大幅放缓.
12月HSBC/Markit经季节调整的韩国制造业采购经理人指数(PMI)降至46.40,为2009年2月以来最低,11月为47.12.
PMI已连续第五个月处在荣枯分水岭50的下方,为2009年2月以来最长纪录.
新出口订单指数降至45.96,为2009年初以来以来最低,亦连续第五个月低於50.(完)
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--编译 隋芬;审校 王洋
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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