〔韩国数据〕12月制造业PMI连续第五个月低於50,并降至近三年来最低

路透首尔1月2日电---周一公布的调查显示,韩国制造业在12月连续第五个月萎缩,行业活动降至近三年来最低,进一步证实欧债危机下全球需求已大幅放缓.

12月HSBC/Markit经季节调整的韩国制造业采购经理人指数(PMI)降至46.40,为2009年2月以来最低,11月为47.12.

PMI已连续第五个月处在荣枯分水岭50的下方,为2009年2月以来最长纪录.

新出口订单指数降至45.96,为2009年初以来以来最低,亦连续第五个月低於50.(完)

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