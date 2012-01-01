(重温稿)〔纽约汇市〕欧元兑日圆触及10年低位,2012年走势料更为艰难

* 欧元兑美元2012年料将延续跌势

* 欧元兑日圆跌破100日圆,为十年来首次

* 人民币兑美元今年收在纪录高位

路透纽约12月30日电---欧元周五结束其历史上走势最为震荡的一年,兑日圆跌至100日圆之下的10年低位,兑美元亦很难守住涨幅,交易商预计2012年将延续这一趋势.

欧元兑日圆下跌0.9%,报99.77日圆,今年看似将收跌逾8%.

欧元兑美元表现略好,自2011年开年以来累计下跌3.1%,但今年每日走势大多异常波动.

欧元兑美元自1月的约1.33美元上扬,5月前跳涨至1.4939美元,之後开始稳步回落,因始于希腊和爱尔兰等较小国家的欧元区债务危机蔓延至意大利和西班牙等较大的核心国家.

周五,欧元兑美元EUR=报1.2940美元,较本周稍早所及2011年低位高不到1美分.美元兑日圆JPY=下跌0.9%,报76.95日圆,今年收低5.2%.

"鉴於今年收在1.30美元之下,欧元未来的走向看似已设定,"独立投资者及Gartman Letter作者Dennis Gartman写道.

他预计,2012年初欧元兑美元将跌向1.20美元,"因欧洲部分政治、财政和货币当局的决心将接受考验."

周五市场注意力转向西班牙,此前该国新政府称,2011年预算赤字将远超预期,并宣布增税和薪资冻结计划,这可能令西班牙重新成为危机中心.

此消息推动欧元兑日圆跌破100日圆,不过欧元兑美元之後收复部分失地,部分归因于交易商最後一刻进行部分获利了结,并完成2011年结账工作.

"由於市场过度看空欧元,这让其很容易因空头回补而反弹,"Travelex Global Payments驻华盛顿的市场分析师Joe Manimbo称,"不过整体而言,我认为押注欧元跌势还是正确的,因为债务危机仍悬而未决,而且经济增长前景黯淡."

**人民币兑美元收创新高**

Manimbo称,今年拖累欧元的因素可能将在2012年继续施压,例如对主权债务水平的担忧和缺少政策解决方案.Manimbo补充道,明年第一季,欧元兑美元可能会跌至1.25美元,甚至更低.

一些交易商称,由於欧洲缺少全面的债务危机解决方案,明年欧元可能将测试1.1876美元的2010年低位.

欧元疲弱已给美元和日圆带来帮助,後两者均倾向於在困难时期吸引避险资金.美元指数今年可能会收高1.3%,为连续第二年收高.

但是,对於美国经济成长力度,以及美联储是否将采取第三轮货币宽松举措来刺激信贷和经济成长,人们仍怀有疑虑.

如果美联储通过购买资产向金融系统注入更多流动,或者表示计划延长近零利率政策至2013年中以後,那麽美元走势可能举步维艰.

部分交易商还称,中国对美国资产的需求减少也可能推低美元.中国一直是美元的稳固买家.

中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五追随中间价收创05年汇改来新高,并攻破6.30关口,收报在6.2940元,今年累计上涨4.7%.海外市场表现相对平稳,人民币走势却"一枝独秀",彰显央行主动升值意图.[ID:nCN1313532]

CSLA Asia Pacific Markets策略师Russell Napier称,中国明年采取什麽行动可能较"欧洲动向更为重要,因为中国已经支持美元和美国公债市场17年了".

但是,欧元仍是关注的中心,至少在明年第一季是这样.

欧元区第三大经济体--意大利仍处於债务危机的中心,如果该国被迫寻求国际援助,那麽其贷款需求可能将击溃欧元区的金融防御体系.

意大利10年期公债收益率(殖利率)目前高於被市场认为是难以为继的7%水平,该国债市2012年需融资4,500亿欧元.市场将密切关注新欧元区债券的发行,以寻找投资者远离该区资产的任何迹象.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2945 1.2961 -0.12 -3.23 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.94 77.62 -0.88 -5.19 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 99.56 100.58 -1.01 -8.35 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9376 0.9398 -0.23 +0.44 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5535 1.5413 +0.79 -0.41 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0193 1.0205 -0.12 +2.27 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0225 1.0139 +0.85 +0.22 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2144 1.2179 -0.29 -2.75 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8329 0.8407 -0.93 -2.83 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.7784 0.7712 +0.93 -0.09 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.9766 5.9869 -0.17 +2.66 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.7379 7.7664 -0.37 -0.66 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.8878 6.8885 -0.01 +2.65 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.9135 8.9321 -0.21 -0.75 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 许娜;审校 母红

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