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亚洲 | 2012年 1月 2日 星期一 06:38 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月30日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 52.00 -1.16 -2.18 2788220

搜狐 (SOHU.O) 50.00 +0.20 +0.40 710541

网易 (NTES.O) 44.85 +1.18 +2.70 637954

百度 (BIDU.O) 116.47 +1.75 +1.53 5057916

亚信科技 ASIA.O 7.75 -0.08 -1.02 298670

侨兴环球电话 XING.O 0.61 +0.01 +1.67 297079

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.91 -0.11 -0.84 1198744

联电 (UMC.N) 2.14 +0.04 +1.90 249583

日月光 (ASX.N) 4.34 -0.02 -0.46 169828

矽品精密 (SPIL.O) 4.36 +0.00 +0.00 1023436

和信超媒体 (GIGM.O) 0.83 +0.02 +2.46 246070

友达 (AUO.N) 4.32 -0.08 -1.82 319154

中华电信 (CHT.N) 33.28 -0.14 -0.42 28462

台湾国际航电 (GRMN.O) 39.81 -0.58 -1.44 1101299

香港

中国移动 (CHL.N) 48.49 +0.33 +0.69 144254

中国联通 (CHU.N) 21.13 -0.10 -0.47 158224

中国电信 (CHA.N) 57.13 +0.36 +0.63 15866

中芯国际 (SMI.N) 2.35 -0.03 -1.26 20850

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.34 -0.06 -1.76 1055

(完)

--整理 吴云凌

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