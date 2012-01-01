《一周市场焦点》新年曙光微现,然前途依旧充满挑战和艰险

记者 Mike Peacock; 编译 王洋/戴素萍

路透伦敦12月30日电---挥别2011,迎来2012,对於投资者来说,唯一能够确定的,或许也就是市场的不确定性将持续下去.

欧元区债务危机远谈不上解决,阿拉伯世界的动荡蔓延至叙利亚,而伊朗则威胁,如果因自身的核计划受到制裁,将封锁海湾地区的油路.

对於除美国以外的全球股市,2011年是可怕的一年,全球股市料下跌约8%,而新兴股市的表现更差.

原油一直是表现上佳的资产之一,上涨了约10%.可与之媲美的是黄金,对於欧元区信心的丧失加速了资金流入金市避险的步伐.

那麽下一个是谁呢?问题的答案将取决於你是否认为欧美和亚洲的决策者能够挺过这波危机,以及是不是新的一轮动荡迫在眼前.

在全球经济仍摇摇欲坠之际,各国央行将把利率维持在超低水平,而股市存在翻身的机会,因为那些被认为风险较低国家的公债,收益率已大幅下滑.

全球范围而言,通胀应该会回落,尽管中东和海湾地区的动乱令人很难判断油价的走势.

对市场而言,美国经济温和复苏迹象,以及中国是否有能力令经济软着陆以防通胀抬头,这些都至关重要.然而欧元区仍是一大变数.2012年前四个月,光是意大利自身就面临着可怕的债务再融资障碍.

虽说2011年全年来看欧元都展示出极强的韧性,但年底还是进入了下行通道,跌破数道关键的支撑位至全年低点.在周四意大利的公债标售中,收益率稍有下降,但幅度微小.

Spiro Sovereign Strategy的Nicholas Spiro说:"鉴於融资需求的规模巨大,意大利能否安然度过2012年仍是一大担忧...下一个季度的焦点将在於意大利."

下一周将公布1月采购经理人指数和12月通胀数据,这是新年公布的首批欧元区经济数据.发债方面,德国和法国将入市,但没有意大利.