〔货币市场〕美元Libor持稳,Euribor则因资金充裕回落

路透纽约12月30日电---美国美元银行间拆借利率周五持稳,暂停此前因欧债危机疑虑造成的疯狂上涨之势.

三个月美元伦敦银行间拆放款利率(Libor)定盘报0.581%,持平於周四的2009年6月来最高水平.

不过,欧元区银行间拆放款利率继续下滑,因此前银行从欧洲央行借入近0.5万亿欧元资金後,资金充裕.

但是,流动性充实也没能改变银行间彼此缺乏信任的局面,他们宁愿将资金存在欧洲央行隔夜工具中,而不是向外放贷.

最新数据显示,银行在欧洲央行存款4,460亿欧元,略低於本周稍早创下的纪录高位4,520亿欧元.紧急隔夜拆借数量攀升至173.07亿欧元,为2009年6月来最高.

三个月欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=跌至1.356%,周四报1.369%.

较长期利率亦走低.六个月Euribor从1.625%降至1.617%,12个月Euribor从1.955%跌至1.947%.

一周期EuriborEURIBORSWD=主要受流动性过剩影响,由0.704%跌至0.667%.据路透测算ECBNOMLIQ=,过剩流动性一度升至4,480亿欧元.

指标三个月欧元Libor由周四的1.30429跌至1.29214%.

欧元无担保之加权平均隔夜利率EONIA=由0.402%跌至0.399%.(完)

--编译 程琳;审校 张若琪

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